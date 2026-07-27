Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor
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Xi Jinping, Brezilya ile stratejik işbirliğini artırma niyetini dile getirdi.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya ile ikili ve çok taraflı stratejik koordinasyonu daha da güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Xi pazartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Xi, Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Brezilya'nın, yeni koşullar ve zorluklar karşısında hem tarihin doğru tarafında hem de medeniyetin ilerlemesinin yanında kararlı şekilde durması gerektiğini belirtti. Xi, iki ülkenin, küresel yönetişim sisteminin reforme edilip iyileştirilmesinde ve uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasında üstlendiği yapıcı rolü de artırması gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafın ortaklaşa olarak daha geniş kapsamlı BRICS işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmesi, doğru işbirliği yolunu çizmesi, birlik ivmesini sürdürmesi, daha fazla sonuç elde etmesi ve Küresel Güney'in iç dayanışma ve kendine güveninde yeni bir sayfa açması gerektiğini ifade etti.

Brezilya'nın uluslararası statüsüne ve sahip olduğu önemli etkiye büyük değer verdiklerini kaydeden Xi, egemenlik ve bağımsızlığını koruma, dış müdahalelere karşı çıkma ve bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunma konusunda Brezilya'yı desteklediklerini dile getirdi.

Lula ise yapay zeka, enerji ve maden kaynakları gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, ikili işbirliğini çeşitlendirmek ve daha verimli sonuçlar elde etmek üzere daha fazla Çinli şirketin Brezilya'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Lula, Çin ile çok taraflı koordinasyonu geliştirmeye, Birleşmiş Milletler'in otoritesini korumaya, BRICS içerisindeki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye, çok taraflılığı güçlü şekilde savunmaya, güç siyasetine kararlılıkla karşı çıkmaya, önemli meselelerin diyalog ve istişare yoluyla çözümüne bağlı kalmaya ve hem uluslararası eşitlik ve adaleti hem de dünya barış ve istikrarını ortaklaşa savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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