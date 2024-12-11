Çin ve Fransa İlişkileri Güçleniyor

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BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 6. Çin- Fransa İkinci Kulvar Üst Düzey Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Fransız heyetiyle bir araya geldi.

Han, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Fransa'nın küresel etkiye sahip iki büyük ülke olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin karşılıklı çıkarların ötesine geçen stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı güven ve işbirliğini derinleştirmek, iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklarla birlikte mücadele etmek ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığında yeni başarılar elde etmek üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Fransız heyetinin başkanı Carole Bureau-Bonnard ise Fransa ile Çin ve Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere Çin ile karşılıklı anlayışı geliştirmeye, birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlamaya ve yapıcı diyalog yoluyla zorlukların üstesinden birlikte gelmeye hazır olduklarını söyledi.