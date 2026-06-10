Çin ve Güney Afrika Askeri İşbirliğini Derinleştiriyor

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Güney Afrika silahlı kuvvetlerinin, çok yönlü somut işbirliğini sürekli derinleştirme konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Zhang, mutabakatın, davet üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile Güney Afrika Savunma Bakanı arasında yapıldığını belirtti.

Sözcü, Çin-Güney Afrika ilişkilerinin özünde "yoldaşlık artı kardeşlik" kavramının bulunduğunu ifade etti.

Çin ve Güney Afrika silahlı kuvvetlerinin, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde stratejik iletişimi güçlendireceğini, işbirliği mekanizmalarını geliştireceğini, uzmanlık gerektiren alanlarda etkileşimi teşvik edeceğini ve eğitim ve öğretim işbirliğini derinleştireceğini kaydeden sözcü, iki ordunun böylelikle Küresel Güney ülkeleri arasındaki askeri işbirliğine örnek teşkil edeceğini vurguladı.