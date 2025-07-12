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Çin ve İngiltere İlişkilerinde İyileşme

Çin ve İngiltere İlişkilerinde İyileşme
12.07.2025 12:01
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Wang Yi, Kuala Lumpur'da Lammy ile ikili ilişkilerin geliştiğini ve işbirliğinin önemini vurguladı.

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma günü Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşmede iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında ikili ilişkilerin iyileşme ve gelişme yolunda ilerlediğini söyledi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, her iki tarafın stratejik ortak olma konusundaki asıl niyetlerine geri dönmesi, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genel eğilimini kavraması, karşılıklı saygıya bağlı kalması, farklılıkları uygun şekilde ele alması ve iki ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Bu yılın İkinci Dünya Savaşı zaferinin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin ve İngiltere'nin savaş sonrası düzenin ortak yaratıcıları ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak uluslararası yükümlülüklerini ortaklaşa yerine getirmeleri, İkinci Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarını korumaları, serbest ticaret sistemini sürdürmeleri ve dünya barışı ve kalkınmasına yeni katkılar sağlamaları gerektiğini söyledi.

Lammy ise, ikili ilişkilerin mevcut iyileşme ve gelişme ivmesinin olumlu olduğunu ve her düzeyde alışverişlerin giderek daha sık hale geldiğini belirterek, İngiliz tarafının Çin tarafıyla iletişimi daha da güçlendirmeyi, daha somut adımlar atmayı ve ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediğini ekledi.

Lammy, İngiltere'nin tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin ile istikrarlı ve olgun ilişkiler geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

İki bakan ayrıca İran nükleer sorunu ve Ukrayna krizi gibi uluslararası ve bölgesel gündemdeki konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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