Çin ve İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması Güncellendi - Son Dakika
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Çin ve İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması Güncellendi

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Çin, İsviçre ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini tamamlayarak yeni fırsatlar sundu.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve İsviçre arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin perşembe günü İsviçre'nin başkenti Bern'de müzakerelerin tamamlandığını duyurarak, mutabakat zaptını imzaladı.

Wang, Çin ve İsviçre'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nı yükseltmeye yönelik müzakerelere Eylül 2024'te başladığını ve tarafların ortak çabalarıyla beş tur süren görüşmelerin başarıyla sonuçlandırıldığını söyledi.

Tarafların mal, hizmet, yatırım ve kurallar da dahil olmak üzere birçok alanda daha üst düzeyde karşılıklı açılım taahhüdünde bulunduğunu belirten Wang, bunun ikili ekonomik ve ticari işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağını kaydetti.

Parmelin ise Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha ileri bir seviyeye taşınmasının, ikili ilişkilerin gelişimindeki bir başka önemli dönüm noktası olarak öne çıktığını ve her iki ülkedeki işletmelerin uzun vadeli gelişimine yönelik daha istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir kurumsal çerçeve sağlayacağını belirtti.

Parmelin ayrıca güncellemenin, iki tarafa da açık işbirliğini ve serbest ticareti teşvik etme ve kurallara dayalı uluslararası ekonomi ve ticaret ortamını gözetme yönünde olumlu bir mesaj verdiğini söyledi.

Temmuz 2013'te imzalanan ve Temmuz 2014'te yürürlüğe giren Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması, Çin'in Avrupa kıtasındaki bir ülkeyle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması Güncellendi - Son Dakika

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