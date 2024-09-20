Çin ve Japonya Nükleer Atık Su İstişarelerinde Anlaştı - Son Dakika
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Çin ve Japonya Nükleer Atık Su İstişarelerinde Anlaştı

Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer atık su boşaltımına ilişkin endişeleri ciddiye almasını istedi.

20.09.2024 13:39
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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Japonya, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer atık suyun okyanusa boşaltılma süreci konusunda kısa süre önce bir dizi istişare turu gerçekleştirdi.

Japon hükümeti, 24 Ağustos 2023 tarihinde santraldeki nükleer atık suyu okyanusa tek taraflı olarak boşaltmaya başlamıştı.

En önemli paydaşlardan biri olarak Çin, bu sorumsuz harekete kesinlikle karşı çıkarak Japonya'dan ülke içinden ve dışından konuya ilişkin ifade edilen endişeleri ciddiyetle ele almasını ve yükümlülüklerini samimi şekilde yerine getirmesini istemişti. Çin ayrıca paydaşların aktif şekilde katılabileceği bağımsız ve etkin bir uzun vadeli uluslararası izleme mekanizmasının kurulmasında tam işbirliği yapması ve Çin'in bağımsız örnekleme yapıp süreci izlemesini kabul etmesi için Japonya'ya çağrı yapmıştı.

Çinli ve Japon yetkili birimler söz konusu istişare turları kapsamında, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vardı:

1. Japonya, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi, insan sağlığı ve çevreye yönelik olumsuz etkilere yol açmamak üzere elinden geleni yapmayı ve söz konusu suyun deniz ortamı ve ekosistemleri üzerindeki etkisine ilişkin sürekli değerlendirmeler yapmayı açıkça taahhüt etmektedir.

2. Japonya, Çin ve diğer tüm paydaşların endişelerini göz önünde bulundurarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çerçevesinde nükleer atık suyu boşaltma sürecindeki kilit aşamaları kapsayan uzun vadeli bir uluslararası izleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılamakta, Çin ve diğer tüm paydaşların bu mekanizmaya aktif şekilde katılmasını ve katılımcıların bağımsız örnekleme ve izleme ve laboratuvarlar arası karşılaştırma yapmasını kabul etmektedir.

3. İki taraf, ekosistem, çevre ve insan yaşamı ve sağlığı konusunda büyük bir sorumluluk duygusuyla, nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasına ilişkin endişeleri gerektiği şekilde ele almak üzere yapıcı ve bilime dayalı diyaloğu sürdürme konusunda görüş birliğine varmıştır.

4. Çin, ülkedeki ilgili yasa ve yönetmelikler ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca Japon menşeli su ürünlerine karşı geçici acil durum önlemleri almıştır. Çin, UAEA çerçevesindeki uzun vadeli uluslararası izleme faaliyetlerine aktif şekilde katıldıktan ve katılımcı ülkelerce bağımsız örnekleme ve diğer izleme faaliyetleri gerçekleştirildikten sonra, bilimsel kanıtlara dayalı olarak ilgili önlemlerde uyarlamalara gidecek ve yönetmelik gerekliliklerini ve standartlarını karşılayan Japonya menşeli su ürünlerinin ithalatını kademeli olarak yeniden başlatacaktır.

Kaynak: Xinhua

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