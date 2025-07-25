Çin ve Kırgızistan İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika
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Çin ve Kırgızistan İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

25.07.2025 14:24
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Zhao Leji, Kırgızistan ile işbirliğini derinleştirme ve geleneksel dostluğu pekiştirme niyetini belirtti.

BİŞKEK, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Kırgızistan ile tatbiki işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Zhao, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirdiği resmi iyi niyet ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi.

Zhao, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ve iyi dileklerini Caparov'a iletti.

İkili ilişkilerin büyük atılım sergilediğini ve tarihin en iyi dönemini yaşadığını belirten Zhao, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğini takip etmek, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, stratejik karşılıklı stratejik güveni artırmak ve temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemek üzere Kırgızistan ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Zhao, iki tarafa ticaret ve yatırımı genişletme, Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demiryolu'nun yüksek kaliteli inşasını ilerletme ve sınır ötesi karayolu projeleri, limanların modernizasyonu, dijital ticaret ve yeşil enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme çağrısında da bulundu.

Caparov da Zhao'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi'ye en içten selamlarını iletmesini istedi.

Taiwan, Xinjiang, Hong Kong ve Xizang (Tibet) gibi Çin'in temel çıkarları ve önemli endişelerini ilgilendiren konularda Çin'in tutumunu sıkı bir şekilde desteklediklerini ifade eden Caparov, Xi'nin önerdiği üç önemli küresel inisiyatifi desteklediklerini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına aktif olarak katıldıklarını söyledi.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu'nu yalnızca önemli bir ulaşım koridoru olarak değil, aynı zamanda da bir dostluk yolu olarak gördüklerine dikkat çeken Caparov, yatırım, finans, kültür, yasama organları ve çok taraflı ilişkiler gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti.

Zhao, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu ile görüşmesi sırasındaysa Çin Ulusal Halk Kongresi'nin, Kırgızistan Meclisi ile birlikte iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, yasama organları arasında her seviyede etkileşimi güçlendirmek ve karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmek istediğini ifade etti.

Turgunbek Uulu ise Kırgızistan Meclisi'nin, iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatı uygulayıp yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmede yasama organı olarak aktif bir rol oynayarak yerel alanlar ve ekonomi, ticaret, kültür, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında ikili işbirliğini kolaylaştırmak ve yatırım ve iş ortamını iyileştirmek üzere Çin Ulusal Halk Kongresi'yle yakın iletişim ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kırgızistan, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kırgızistan İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika

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