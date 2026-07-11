Çin ve Kuzey Kore'den Dostluk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Kuzey Kore'den Dostluk Vurgusu

Çin ve Kuzey Kore\'den Dostluk Vurgusu
11.07.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping ile Kim Jong-un, Dostluk Antlaşması'nın 65. yıldönümünde karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ve Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın imzalanmasının 65. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi cumartesi günkü mesajında, Çin ve Kuzey Kore'nin dönemin liderlerinin 1961 yılında Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nı imzalayarak iki halk arasında ortak mücadelelerle kurulan dostluğun pekiştirilmesi için önemli bir siyasi ve hukuki temel oluşturduğunu söyledi.

Antlaşmanın Çin-Kuzey Kore dostluğunun ileriye taşınmasında, bölge ve dünya barışı ile istikrarının korunmasında önemli rol oynadığını belirten Xi, son 65 yılda antlaşmanın ruhuna bağlı kalan iki tarafın birbirini desteklediğini, birlik içinde hareket ettiğini, yakın işbirliği yürüttüğünü ve birlikte çalıştığını ifade etti.

Xi, iki tarafın bu süreçte nesilden nesile aktarılan dostluk, ortak gelecek ve karşılıklı destek gibi Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin belirleyici özelliklerini canlı biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

Haziran ayında Kuzey Kore'ye başarılı bir resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Xi, bu ziyaret sırasında Kim ile Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun pekiştirilip ileriye taşınması ve bu dostluğa yeni boyutlar kazandırılması konusunda önemli mutabakata vardıklarını belirtti. Xi, söz konusu mutabakatın yeni dönemde Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişimine stratejik yön verdiğini ve yeni bir yol haritası çizdiğini vurguladı.

Dünyanın hızla değiştiğini ve yüzyıldır görülmemiş kapsamlı dönüşümlerden geçtiğini kaydeden Xi, stratejik iletişimi daha da güçlendirmek, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin doğru yönde ilerlemesini sağlamak ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin iki halka daha fazla fayda sağlamasına öncülük etmek üzere Kim ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Xi, böylece bölgesel barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine olumlu katkılarda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Uluslararası koşullar nasıl değişirse değişsin, Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğa büyük önem veren kararlı tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Xi, Kim'in Kuzey Kore'nin sosyalist davasına liderlik etmesine yönelik kararlı desteğin ve iki tarafın ortak çıkarlarını koruyarak elverişli bir stratejik ortamı sürdürme konusundaki kararlılığın da değişmeyeceğini söyledi.

Xi, Kim liderliğindeki Kore İşçi Partisi'nin öncülüğünde Kuzey Kore halkının, Kore İşçi Partisi 9. Kongresi'nde alınan kararları ve yapılan düzenlemeleri eksiksiz şekilde hayata geçireceğine ve sosyalist davada yeni ve daha büyük başarılar elde etmeyi sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Kuzey Kore, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kuzey Kore'den Dostluk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Cilo Dağı’nda temmuzda kar mücadelesi Cilo Dağı'nda temmuzda kar mücadelesi
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti

11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 11:59:45. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Kuzey Kore'den Dostluk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.