Çin ve Rusya\'dan Ortak Deniz Tatbikatı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin liman kenti Qingdao yakınlarındaki deniz ve hava sahasında Joint Sea-2026 adlı deniz tatbikatı düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, her iki taraftan bazı birliklerin tatbikatın ardından Pasifik Okyanusu'ndaki ilgili bölgelerde ortak deniz devriyesi gerçekleştireceği belirtildi.

Tatbikatın iki ordu arasındaki yıllık işbirliği planının bir parçası olduğunu belirten bakanlık, güvenlik sorunlarına ortaklaşa yanıt vermeyi ve bölgesel barış ile istikrarı korumayı hedeflediklerini ifade etti.