Çin ve Rusya'dan Ortak Tatbikat

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BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Rusya sahil güvenlik gemileri Kuzey Pasifik Okyanusu'nun açık denizlerinde ortak tatbikat ve devriye görevleri yürütüyor.

Çin Sahil Güvenliği'nin Pazar günü yaptığı açıklamada, iki ülkeden sahil güvenlik ekiplerinin bölgede faaliyet gösteren balıkçı gemilerine yönelik kolluk denetimleri yaptığı belirtildi. Denetimlerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 46/215 sayılı kararı ve Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Açık Deniz Balıkçılık Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Sözleşmesi uyarınca yapıldığı bildirildi.

Operasyonun amacının açık deniz balıkçılığında düzenin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin ayrıca arama-kurtarma, hasar kontrolü ve yasadışı gemilerin yerini tespit etme konularında ortak tatbikatlar yaparak aralarındaki güçlü işbirliği kabiliyetlerini ortaya koydukları ifade edildi.