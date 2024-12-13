Çin ve Rusya İlişkilerinde Yeni Adımlar

Güncel

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Beijing'de Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, 75 yıl önce iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Rusya'nın büyük komşu ülkeler olarak karşılıklı saygı, uyum içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yeni bir yol açtığını belirten Xi, ikili ilişkilerinin hem yeni tip uluslararası ilişkilere hem de büyük komşu ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, ikili işbirliğinin kendine özgü ivmesinden yararlanmak ve iki ülkeye ve halklarına sürekli fayda sağlamak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler, BRICS işbirliği mekanizması ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi sağlam şekilde desteklemesi ve uluslararası düzeni daha adil ve hakkaniyetli hale getirmek ve küresel stratejik istikrar ile uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak için gerçek çok taraflılığı uygulaması gerektiğini vurguladı.

ÇKP ve Birleşik Rusya Partisi arasındaki ilişkilerin 20 yılı aşkın süre önce kurulduğunu hatırlatan Xi, iki partinin üst düzey ve yapıcı etkileşimler yürüttüğünü, parti ve devlet yönetimine ilişkin etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirdiğini, iki taraf arasındaki kurumsallaşmış temasların içeriğini sürekli olarak zenginleştirdiğini ve Çin ile Rusya arasındaki siyasi ve stratejik karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Xi, insanlığın ilerlemesini teşvik eden önemli güçler olarak iki partinin daha fazla koordinasyon ve yakın işbirliği içinde olması, küresel yönetişimi doğru şekilde yönlendirmesi ve başta Küresel Güney ülkeleri olmak üzere dünya genelinde dost siyasi partiler arasında uzlaşı sağlayarak dünyanın doğru yöne gitmesine güç vermesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna kriziyle ilgili de yorum yapan Xi, bölgedeki durumun bir an önce yatıştırılmasını teşvik etmek için muharebe alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve herhangi bir tarafın provokasyonda bulunmaması şeklindeki üç ilkeye uyulması gerektiğini defalarca vurguladıklarını hatırlatarak, tutarlı duruşlarını sürdürerek krizin siyasi çözümüne yönelik elverişli koşullar yaratılması için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini yineledi.

Medvedev ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzalı mektubunu Xi'ye ileterek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü ile Rusya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü vesilesiyle Çin'i tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Medvedev, Rusya ve Çin arasındaki mevcut üst düzey işbirliğinin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin ortak kılavuzluğu ve teşvikinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Medvedev, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı tam anlamıyla hayata geçirip stratejik koordinasyonu teşvik edeceklerini ifade etti.

Birleşik Rusya Partisi ve ÇKP arasındaki etkileşim ve işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerde özel sorumluluklar getirdiğini kaydeden Medvedev, partisinin Rusya ve Çin'in iktidar partileri arasındaki diyalog mekanizması aracılığıyla pragmatik işbirliğini ve gençler arasındaki değişim programlarını teşvik etmeye, vatanseverlik gibi geleneksel değerlere yönelik eğitimi güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin uzun vadeli gelişimini desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumundan övgüyle bahseden Medvedev, Çin, Brezilya ve diğer ülkeler tarafından ortaya konan Ukrayna krizine ilişkin Barışın Dostları Grubu inisiyatifini önemsediklerini ve Ukrayna krizinin siyasi yollardan çözümünü aktif şekilde desteklemeye hazır olduklarını belirtti.