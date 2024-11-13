Çin ve Rusya Stratejik Güvenlik Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
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Çin ve Rusya Stratejik Güvenlik Toplantısı Tamamlandı

Çin ve Rusya, güvenlik işbirliğini derinleştirmek amacıyla istişarelerde bulundu.

13.11.2024 15:49
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BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rusya arasında düzenlenen yıllık stratejik güvenlik istişare toplantılarının 19. turu tamamlandı. Salı günü Beijing'de gerçekleştirilen toplantıda iki taraf, stratejik güvenlikle ilgili ortak ilgi alanlarına giren önemli konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu toplantıya eş başkanlık yaptı.

Bu yılın Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin iki ülke liderinin rehberliğinde değişen küresel konjonktüre rağmen sağlam ve istikrarlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Wang, her iki tarafın da iki halkın temel çıkarlarına hizmet eden kalıcı iyi komşuluk ve dostluk, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını ifade etti.

Bakan, Çin ve Rusya'nın temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini sıkı şekilde destekleyip siyasi karşılıklı güveni derinleştirerek ve tatbiki işbirliğini artırarak önde gelen komşu ülkeler arasındaki ilişkiler için yeni bir model oluşturduklarını ve Küresel Güney ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini önemli ölçüde teşvik ettiklerini söyledi.

Wang, Çin-Rusya stratejik güvenlik istişare mekanizmasının, iki ülke lideri tarafından varılan uzlaşının kılavuzluğunda iki tarafın güvenlik ve kalkınma çıkarlarıyla ilgili hem stratejik ve hem de daha kapsamlı konularda koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Wang, Çin-Rusya ilişkilerinde yakalanan üst düzey gelişim ivmesinin sürdürülmesinin güçlü güvence altına alınması ve iki ülkenin küresel stratejik istikrarı korumak için birlikte çalışmasının sağlanması amacıyla, değişen uluslararası konjonktürde iki ülke arasındaki etkileşim ve çok taraflı koordinasyonun artırılması çağrısında da bulundu.

Şoygu ise Rusya-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmek amacıyla iki ülke lideri tarafından varılan uzlaşıyı hayata geçirmek ve Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda ikili işbirliği ve koordinasyonu artırmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Rusya Stratejik Güvenlik Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika

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