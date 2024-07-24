Çin ve Rusya, Üst Düzey Enerji İşbirliği Ortaklığı Kurmak İçin Çalışmaya Hazır

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MOSKOVA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, iki ülke ve halklarına daha faydalı olmak üzere üst düzey enerji işbirliği ortaklığı kurmak için Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Moskova'da Salı günü Rusya Başbakan Yardımcısı Alexandr Novak ile bir araya gelen Ding, Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 21. toplantısına eş başkanlık yaptı.

Başbakan Yardımcısı iki ülkenin, enerji endüstrisinin ilk, orta ve son aşamalarındaki sektörleri arasında entegre işbirliğini güçlendirmesi ve enerji işbirliğinin sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir temel atması gerektiğini vurguladı.

Ding ayrıca, önde gelen enerji projelerinin inşası ve işletilmesi için elverişli koşulların yaratılması amacıyla enerji işbirliğine yönelik politika ortamının optimize edilmesi çağrısını yaptı.

Başbakan yardımcısı iki ülkenin enerji işbirliği için aktif şekilde yeni alan açması, yenilenebilir enerji ve enerji teknolojisi inovasyonunda işbirliğini güçlendirmesi ve yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünü teşvik etmesi temennisinde bulundu. Ding iki tarafın küresel enerji yönetimi konusunda stratejik koordinasyonu güçlendirmesi ve dünya enerji piyasasının uzun vadeli, sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine daha fazla katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Rusya-Çin enerji işbirliğinin son yıllarda sürekli ilerleme kaydettiğini ve kayda değer sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Novak ise bunun iki ülke arasındaki karşılıklı saygı, eşitlik ve üst düzey karşılıklı güveni tam olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Novak, Rusya-Çin Enerji İşbirliği Komitesi'ne gerek platform olarak gerekse koordinasyon faaliyetleri açısından tam anlamıyla işlerlik kazandırmak, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, enerji işbirliğini daha derin ve geniş bir alana yaymak ve yeni dönem için Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının büyümesine katkıda bulunmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.