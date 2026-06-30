Çin ve Senegal, BM Reformunu Görüştü - Son Dakika
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Çin ve Senegal, BM Reformunu Görüştü

Çin ve Senegal, BM Reformunu Görüştü
30.06.2026 15:34
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Wang Yi ve Macky Sall, BM reformu ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adayı ve Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günkü görüşmede uluslararası meselelerdeki merkezi ve öncü rolünü daha iyi yerine getirme konusunda BM'yi desteklediklerini söyledi.

Sall ise bir yandan BM reformu kademeli ve pragmatik şekilde ilerletilirken, aynı zamanda da BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesi ve etkinliğinin korunması ve uluslararası kalkınma gündemine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'in çok taraflılığı teşvik etme ve BM'nin merkezi rolünü destekleme konusundaki uzun soluklu taahhüdünü takdir ettiğini ve Çin'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi desteklediğini kaydeden Sall, BM içinde birliği güçlendirmek ve Güney-Güney işbirliğini derinleştirmek üzere Çin'le ve uluslararası toplumun geri kalanıyla çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Wang, BM'yi savunmanın, yeniden canlandırmanın ve güçlendirmenin, üye ülkelerin ortak arzusu olduğunu söyledi.

Daha fazla ülkeyi harekete geçirmeye ve BM'nin büyüyüp gelişmesini desteklemeye devam edeceklerini belirten Wang, yeni genel sekreterin üye ülkelerin taleplerine olumlu yanıt vermesi ve Küresel Güney'in meşru beklentilerine önem vermesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in, BM bünyesinde Afrika ülkeleriyle işbirliğine büyük önem verdiğini ifade eden Wang, yeni genel sekreterin seçilme sürecine sorumluluk sahibi ve yapıcı bir şekilde katılacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Senegal, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Senegal, BM Reformunu Görüştü - Son Dakika

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