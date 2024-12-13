Çin ve Sırbistan Arasında İşbirliği İleri Taşınıyor - Son Dakika
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Çin ve Sırbistan Arasında İşbirliği İleri Taşınıyor

Çin ve Sırbistan, stratejik ortaklığı derinleştirmek için mutabakata vardı.

13.12.2024 14:39
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BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) üst düzey yetkililerinden Chen Wenqing, Beijing'de Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin ile bir araya geldi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen, perşembe günkü görüşmede iki ülke liderlerinin, Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirme ve bir üst seviyeye çıkarma ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşa etme konusunda mutabakata vararak ikili işbirliği için ayrıntılı plan ve kılavuzlar belirlediklerini söyledi.

Chen, iki tarafı sarsılmaz dostluk ruhunu sürekli olarak korumaya, etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, iki ülkenin temel çıkarlarını ortaklaşa korumaya ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında işbirliğinin derinlemesine geliştirilmesini teşvik etmek üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

Vulin ise yeni dönemde Sırbistan ve Çin arasında ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşasını teşvik etmek üzere birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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