Çin ve Tayland Liderleri Güçlü İşbirliğini Tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Tayland Liderleri Güçlü İşbirliğini Tartıştı

Çin ve Tayland Liderleri Güçlü İşbirliğini Tartıştı
21.07.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Taylandlı meslektaşı Anutin ile işbirliği ve dostluk ilişkilerini güçlendirdi.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Li pazartesi günkü görüşmede, Çin ve Tayland'ın uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere sahip yakın komşular olduğunu belirterek, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğunun inşasının sürekli derinleşip sağlamlaştığını ve ikili işbirliği için daha geniş perspektifler sunduğunu söyledi.

Li, Tayland ile aralarındaki geleneksel dostluğu daha da ileriye taşımaya, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, karşılıklı desteği güçlendirmeye, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha üst bir seviyeye çıkarmaya ve iki halkın refahını sürekli artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye, ikili ticaretteki güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye, yeni gelişen alanlardaki işbirliğini genişletmeye ve ortak refahı teşvik etmek üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tayland'ın Çinli şirketlere elverişli bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini belirten Li, iki tarafın kolluk ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini de daha da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Anutin ise iki ülke liderlerinin geçen yıl gerçekleştirdiği görüşmenin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığına dikkat çekerek, Çin ile üst düzey temasları yakın şekilde sürdürmeye, diyalog mekanizmalarından etkin biçimde yararlanmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmeye ve ikili ortaklıkta daha tatbiki sonuçlar elde etmek için çaba göstermeye istekli olduklarını ifade etti.

Tayland'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik hiçbir faaliyeti desteklemeyeceğini vurgulayan Anutin, sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını artıracaklarını ve Çinli turistler ile işletmeler için güvenli ve elverişli bir ortam oluşturacaklarını belirtti.

Anutin, Çin'in ortaya koyduğu dört büyük küresel inisiyatifi memnuniyetle karşıladıklarını ve çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki başbakan, görüşmelerin ardından ticaret, bilim ve teknoloji, yapay zeka eğitimi, havacılık ve uzay ile medya dahil çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin belgelerin imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Havacılık, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Tayland, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Tayland Liderleri Güçlü İşbirliğini Tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı
İstanbul’da 3 gündür aranan adam park halindeki servis aracında ölü bulundu İstanbul'da 3 gündür aranan adam park halindeki servis aracında ölü bulundu
Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP’den istifa etti Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP'den istifa etti
Kuluncak’ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda etti: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda etti: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:12:12. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Tayland Liderleri Güçlü İşbirliğini Tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.