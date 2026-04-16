Çin ve Türkmenistan\'dan Doğalgaz İşbirliği Vurgusu

16.04.2026 18:26
Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Türkmenistan'la doğalgaz işbirliğini geliştirme taahhüdünde bulundu.

AŞKABAT, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Türkmenistan ile doğalgaz başta olmak üzere ikili işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, açıklamayı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşmesinde yaptı.

Ding, iki ülke arasındaki doğalgaz işbirliğinin, son yıllarda istikrarlı şekilde gelişen ve verimli sonuçlar elde eden ikili ilişkilerin karşılıklı fayda ve kazan-kazan niteliğinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, bunun her iki ülke halkına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, iki tarafın doğalgaz işbirliğine stratejik bir perspektifle yaklaşması, uzun vadeli çıkarları göz önünde bulundurması, mevcut ivmeyi sürdürmesi ve işbirliği için fırsat penceresini iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ding ayrıca, iki ülkenin aynı yönde çalışması, büyük projeleri hızla hayata geçirmesi, doğalgaz işbirliğinin ölçeğini genişletmesi ve enerji işbirliğinin kalite ile verimliliğini sürekli olarak iyileştirmesi çağrısında bulundu.

İki ülkenin bağlantı, ekonomi ve ticaret gibi enerji dışı alanların yanı sıra yatırım işbirliğinin daha da güçlendirmesi gerektiğini belirten Ding, fotovoltaik, rüzgar enerjisi, yeni enerjili araçlar ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasını istedi.

Berdimuhamedov ise Cumhurbaşkanı Xi'ye en içten selamlarını ileterek, geçen ay Çin'e yaptığı ziyaretin verimli geçtiğini söyledi.

Türkmen lider, ülkesinin "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini desteklediğini söyledi. Türkmenistan ile Çin arasındaki işbirliğinin sağlam siyasi temellere dayandığını belirten Berdimuhamedov, her iki ülke halkına yararına olacak şekilde, halihazırda varılan mutabakatı hayata geçirmek, stratejik uyumu güçlendirmek, enerji işbirliğini aktif şekilde genişletmek ve bağlantı, ticaret ve yatırım, tarım, halklar arası ve kültürel etkileşim alanlarında işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasına verdiği destek nedeniyle Çin'e teşekkür eden Berdimuhamedov, uluslararası meselelerde Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel refah ve kalkınmanın yanı sıra dünya barışı ve istikrarını birlikte korumaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Türkmenistan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

