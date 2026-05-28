Çin ve Türkmenistan İşbirliği Vurgusu
28.05.2026 13:13
Wang Yi, Türkmenistan ile işbirliğini artırma ve projeleri geliştirme hazır olduklarını belirtti.

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı uygulamak, büyük projelerdeki işbirliğini ilerletmek ve ikili ilişkilere yeni bir canlılık kazandırmak üzere Türkmenistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang çarşamba günü ABD'nin New York kentinde Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile yaptığı görüşmede, uluslararası konjonktürün giderek karmaşık ve değişken hale gelmesiyle çok taraflılığı savunup Birleşmiş Milletler'in otoritesini koruma zorunluluğunun arttığına dikkat çekerek, mevcut durumun olumsuz etkilerini en başta Küresel Güney ülkelerinin hissedeceğini belirtti.

BM'nin Çin ile Türkmenistan arasındaki işbirliği için hayati bir platform işlevi gördüğünü kaydeden Wang, iki tarafın koordinasyonu daha da artırması, birbirlerinin büyük girişimlerini desteklemesi ve Çin-Türkmenistan kapsamlı stratejik ortaklığının ulaştığı üst düzeyi ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Meredov ise mevcut uluslararası konjonktürde BM Şartı'nı savunup küresel yönetişimi reforma tabi tutarak iyileştirmenin son derece önem taşıdığını söyledi.

Çin ile kapsamlı stratejik ortaklıklarına büyük değer verdiğini kaydeden Meredov, iki ülkenin derin bir siyasi karşılıklı güvene sahip olduğunu, sık sık üst düzey etkileşimlerde bulunduğunu ve pragmatik işbirliklerinde güçlü bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Meredov, Türkmenistan'ın doğalgaz geliştirme gibi büyük projelerde işbirliğini ilerletmek, ticaret ve bağlantısallık gibi alanlarda ortaklığı genişletmek ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

