Çin: Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılık şart

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yapay zekanın geliştirilmesi ve yönetişiminde hakiki çok taraflılığın benimsenmesi gerektiğini belirterek, tüm ülkelerin geniş tabanlı bir mutabakat temelinde küresel bir yönetişim çerçevesi oluşturmak üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Guo, hiçbir ülke ya da şirketin tek başına etkili çözümler geliştiremeyeceğini vurguladı.

Guo, salı günkü basın toplantısında, ABD'li teknoloji sektörü yöneticilerinin son dönemde yapay zekanın geliştirilmesinin yavaşlatılması yönündeki çağrıları ve Çin'in yapay zekanın oluşturduğu risklere yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Yapay zeka inanılmaz bir hızla gelişirken, yapay zekanın olumlu yönde, iyilik için ve insanların yararına geliştirilmesine bağlı kalmak, bu alandaki düzenleme ve yönetişimi uygun şekilde yürütmek ve kontrolden çıkmasını önlemek için gerekli güvenlik önlemlerini gecikmeden güçlendirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi.

Çin'in yapay zeka alanında gelişme ve güvenliğe eşit önem verdiğini, yapay zekanın kendi yapısından kaynaklanan risklerin yanı sıra beraberinde getirdiği ikincil riskleri de ciddiye aldığını belirten Guo, güvenlikten taviz vermemeye kararlı olduklarını söyledi. Guo, yapay zekanın kötüye kullanılmasını önlemek ve güvenli, güvenilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlamak amacıyla yasa ve yönetmelikleri, politikaları, uygulama standartlarını ve etik kuralları geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çinli yetkililerin pazartesi günü Yapay Zeka Güvenliği Yönetişim Çerçevesi 3.0'ı yayımladığını hatırlatan Guo, belgede yapay zeka güvenlik risklerinin sınıflandırılmasının gözden geçirilip güncellendiğini, risklere karşı teknik önlemlerin ve kapsamlı yönetişim tedbirlerinin geliştirilmesine yönelik önerilere yer verildiğini kaydetti.

Guo ayrıca, Çin'in Birleşmiş Milletler'in küresel yapay zeka yönetişimindeki temel rolünü her zaman desteklediğini ve yapay zekanın çok taraflı yönetişimine sorumlu bir yaklaşımla katıldığını belirtti.

Sözcü, "Çin, adil ve hakkaniyetli bir küresel yapay zeka yönetişim sistemi oluşturmak ve yapay zekayı iyilik için ve herkesin yararına geliştirmek üzere tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır" dedi.