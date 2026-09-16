Çin: Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılık şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin: Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılık şart

Çin: Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılık şart
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yapay zekanın geliştirilmesi ve yönetişiminde hakiki çok taraflılık benimsenmesi gerektiğini belirterek tüm ülkelerin geniş tabanlı mutabakat temelinde küresel bir çerçeve oluşturmak üzere birlikte çalışması çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yapay zekanın geliştirilmesi ve yönetişiminde hakiki çok taraflılığın benimsenmesi gerektiğini belirterek, tüm ülkelerin geniş tabanlı bir mutabakat temelinde küresel bir yönetişim çerçevesi oluşturmak üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Guo, hiçbir ülke ya da şirketin tek başına etkili çözümler geliştiremeyeceğini vurguladı.

Guo, salı günkü basın toplantısında, ABD'li teknoloji sektörü yöneticilerinin son dönemde yapay zekanın geliştirilmesinin yavaşlatılması yönündeki çağrıları ve Çin'in yapay zekanın oluşturduğu risklere yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Yapay zeka inanılmaz bir hızla gelişirken, yapay zekanın olumlu yönde, iyilik için ve insanların yararına geliştirilmesine bağlı kalmak, bu alandaki düzenleme ve yönetişimi uygun şekilde yürütmek ve kontrolden çıkmasını önlemek için gerekli güvenlik önlemlerini gecikmeden güçlendirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi.

Çin'in yapay zeka alanında gelişme ve güvenliğe eşit önem verdiğini, yapay zekanın kendi yapısından kaynaklanan risklerin yanı sıra beraberinde getirdiği ikincil riskleri de ciddiye aldığını belirten Guo, güvenlikten taviz vermemeye kararlı olduklarını söyledi. Guo, yapay zekanın kötüye kullanılmasını önlemek ve güvenli, güvenilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlamak amacıyla yasa ve yönetmelikleri, politikaları, uygulama standartlarını ve etik kuralları geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çinli yetkililerin pazartesi günü Yapay Zeka Güvenliği Yönetişim Çerçevesi 3.0'ı yayımladığını hatırlatan Guo, belgede yapay zeka güvenlik risklerinin sınıflandırılmasının gözden geçirilip güncellendiğini, risklere karşı teknik önlemlerin ve kapsamlı yönetişim tedbirlerinin geliştirilmesine yönelik önerilere yer verildiğini kaydetti.

Guo ayrıca, Çin'in Birleşmiş Milletler'in küresel yapay zeka yönetişimindeki temel rolünü her zaman desteklediğini ve yapay zekanın çok taraflı yönetişimine sorumlu bir yaklaşımla katıldığını belirtti.

Sözcü, "Çin, adil ve hakkaniyetli bir küresel yapay zeka yönetişim sistemi oluşturmak ve yapay zekayı iyilik için ve herkesin yararına geliştirmek üzere tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılık şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
10:40
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
09:59
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:09:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin: Yapay zeka yönetişiminde çok taraflılık şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement