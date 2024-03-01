Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne internet uydusu gönderdi - Son Dakika
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Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne internet uydusu gönderdi

Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne konumlandırmayı planladığı internet uydularının ilkini uzaya gönderdi. Uydu, Long March-3B roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörünge konumuna yerleşti. Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde ve Yer Sabit Yörünge'de internet uydu ağları oluşturma hedefiyle projeler yürütüyor.

01.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne konumlandırmayı planladığı internet uydularının ilkini uzaya gönderdi.

Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "Yüksek Yörünge Uydu İnterneti-01" adlı uydu, Long March-3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 510'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Çin'in internet uydusu ağları

Çin, halihazırda Yer Sabit Yörünge'ye konumlandırılan ChinaSat (Congşing) iletişim uydularını kullanıyor.

Ülke, Alçak Yer Yörüngesi'nde, ABD'nin uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in Starlink internet uydu ağına benzer takımuydu ağları oluşturmayı hedefliyor.

CASC'ın ana yüklenici olduğu "Guovang" projesi kapsamında 13 uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) de Alçak Yer Yörüngesi'nde "G60" adı verilen mega takımuydu ağı kurmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Uzay, Çin, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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