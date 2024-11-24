Cinayet Davasında 8 Sanığa Ceza İstemi

Güncel

Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği iddia edilen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özlem Şımarık'ın (28), Çavdır ilçesindeki bir otelde, boşandığı eşi tarafından tüfekle ve bıçakla öldürülmesiyle ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Tarık Y'nin (45) olaydan bir gün önce Özlem Şımarık'ın çalıştığı iş yerinin sahipleri Adem S. (36). ile Gökay S'nin (33) yanına gittiği, bu kişilerin Tarık Y'yi "Sana yapılan çok büyük yanlışları hazmedemezsin" diyerek kışkırttıkları belirtildi.

Bu kişilerin, bıçak ve silah verdikleri Tarık.Y'ye otele nasıl gireceğini tarif ettikleri vurgulanan iddianamede, ayrıca diğer sanıklar Erdal A. (40), Mehmet Ç. (27), Meryem S. (30), Kazım Ö. (37), Mustafa S. (31). ve Şaban A'nın (26) da olay günü eski kocaya yardım ettikleri anlatıldı.

İddianamede, Tarık Y'nin " tasarlayarak kasten öldürme", Adem S. ile Gökay S'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 6 sanığın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen Tarık Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, iki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Tarık Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmıştı. Tarık Y. ile ona yardım ettiği iddia edilen 8 zanlı tutuklanmıştı.