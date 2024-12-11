Cinayet Davasında Hapis Cezaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cinayet Davasında Hapis Cezaları

Erzurum'da koca cinayetinde kadın 17 yıl 6 ay, arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi.

11.12.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kocası Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldüren kadına 17 yıl 6 ay, eşinin arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gürcistan uyruklu Padına Avcı (35) ile Fahrullah Özdemir (57), maktul Ayhan Avcı'nın (49) yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Avcı'nın oğlu tanık S.K, beyanında, sanık Özdemir'in kendi evlerine gidip geldiğini söyledi.

Olay günü akşam saatlerinde evde olduğunu anlatan S.K, şunları kaydetti:

"Kapı açıldı, annemin geldiğini düşünerek dikkate almadım. Bağrışma sesi üzerine odanın kapısını açtım. Fahrullah ile annem kavga ediyorlardı. Annem bir şey yok diyerek odaya girmemi istedi. İlk çıktığımda sözlü tartışma vardı, sonra gittiğimde Fahrullah anneme yumrukla vuruyordu. Annem, 'Ayhan'ı öldürdü, bizi de öldürür' diye odaya tekrar gönderdi. Fahrullah annemi dövüyorken gördüğümde beni de annemi de öldürmekle tehdit etti. Korktuğum için polisi arayamadım. Fahrullah sabaha kadar evdeydi, sabah çıktı. Annem de peşinden çıktı. Eve başka erkek gelmiyordu. Fuhuş olayını hiç duymadım. Ayhan'ın annemle tartıştığını veya sesini yükselttiğini duymadım."

Maktul Avcı'nın annesi R.A de beyanında, "Çocuğumu kasten öldürdüler. En ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Sanık Özdemir ise savunmasında, "Pişmanım, keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı, cinayeti işlemeseydim." ifadelerini kullandı.

Sanık Avcı da savunmasında adalet istediğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fahrullah Özdemir'i "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, ilk haksız hareketin hangi taraftan geldiğinin kesin olarak belirlenememesi nedeniyle sanığın suçu haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiğini kabul ederek haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak, Özdemir hakkındaki cezayı 15 yıla düşürdü.

Hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Padına Avcı hakkında ise heyet, sanığın suçunu haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiğini kabul ederek haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak, 17 yıl 6 aya indirdi.

Her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanık Avcı hakkında ayrıca cezanın infazından sonra sınır dışı edilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Haziran 2023'te Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde Ayhan Avcı'nın kesici delici aletle öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayın yaşandığı iddia edilen evin tek odalı bir yapı olduğu, maktul Avcı'nın kafasının ön ve arka kısmında kan bulunduğu, oda içerisinde kavgaya dayalı dağınıklık gözlenmediği, Avcı'nın eşi Padına ile arkadaşı Fahrullah Özdemir'in birbirleriyle çelişecek beyanlarda ve hareketlerde bulunduklarından dolayı olayla ilişkili oldukları değerlendirildiğinden haklarında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

Özdemir'in ilk ifadesinde inkar ettiği cinayeti, daha sonra Padına ile işlediklerini anlattığı belirtilen iddianamede, adli tıp raporunda Ayhan Avcı'da toplam 9 kesici-ezici vasıfta yarası olduğu, ölümünün kesici-ezici alet yaralanmasına bağlı kemiklerde kırık, travmatik beyin kanaması ve buna bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarılıyordu.

İddianamede, sanıklardan Padına Avcı'nın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'in ise "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Ayhan Avcı, Güvenlik, Politika, Cinayet, Mahkeme, erzurum, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet Davasında Hapis Cezaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cinayet Davasında Hapis Cezaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.