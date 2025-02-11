Cinayet Davasında Yeniden Yargılama

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Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in cesedinin, Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çağlar D. ile taraf avukatları katıldı.

Ek savunma hakkı verilen sanık Emre Çağlar D, maktule ait 50 bin liranın nerede olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Gece teknenin içine girmediğini savunan Emre Çağlar D, şunları kaydetti:

"Verdiğim senetlerin ve sözleşmelerin nerede olduğunu bilmiyorum. Güler abla da içerideydi ancak ölüm olayının gerçekleştiği süreçte açıkladığım gibi Güler yoktu. Olaydan sonra da zaten ben kapıyı kilitlediğim için içeri kimse girmedi. Maktulün bir tane evrak çantası vardı, o da teknedeydi. Onları da zaten polis aldı. Ben telefonu mahkemenizde açıkladığım şekilde Güler Ö'ye olaydan 3-4 gün sonra vermiştim. Tam olarak günü bilemem. Evrak çantasını ben o anda görmemiştim."

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuksuz sanık Güler Ö. de Emre Çağlar D'nin kendisine maktulün telefonunu verdiğini ancak oraya Yılmaz Sezer'i bulma ümidiyle gittiğini ifade etti.

Güler Ö, maktulün ölümünden sonra ona ait bazı taşınmazları satışa çıkardığı iddiasını reddederek, anne ve babasından kalan taşınmazları satışa çıkardığını ileri sürdü.

Müşteki avukatı Fatih Okuş, tüm sanıklar hakkında "yağma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını ve ayrıca tutuklu yargılanmalarına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali E, Erdem A, Göksel Ş. ve Güler Ö. hakkında "nitelikli yağma" ve "hırsızlık" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Heyet, sanık Emre Çağlar D'nin ise tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

Bursa Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D, Güler Ö, Göksel Ş, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, sanık Emre Çağlar D'ye "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan hükmedilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrilmişti.

Heyet, diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetmişti.

Müşteki ve sanık avukatları karara itiraz etmiş ve istinafa başvurmuştu. İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararı bozarak dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye geri göndermişti.