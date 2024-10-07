Cinayet Şüphelisi Jandarmaya Teslim Oldu

JANDARMAYA TESLİM OLDU
Balıkesir'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan, 2 çocuk babası S.A., arama çalışmalarının sürdüğü Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada, jandarma ekiplerini karşısında görünce teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
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