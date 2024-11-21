Cinayet Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da ev hapsi cezası olan ve boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı kişiyi öldüren zanlının İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Servet Bozkurt'un eşi Elif Bozkurt ve Hasan Ş'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Tespit edilen aracın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ekiplerce durdurulduğu bilgisi verilen açıklamada, araç içerisindeki İ.E.A'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

Olaya ilişkin devam eden çalışmalarda, cinayet şüphelisi olan Selçuk Bozkurt'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde yakalandığı ve şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildiği bildirildi.