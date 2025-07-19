Cinayet Zanlısı Oğuz K. Yakalandı

Ali AKSOYER/ AYŞE Tokyaz'ı cinayetinde cesedi valize koyan ihraç polis memuru Cemil Koç'a cesedi taşımasında yardım ettiği öne sürülen ve firari olarak aranan Oğuz K. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.