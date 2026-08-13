Çine'de Orman Yangını
Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çine ilçesi Kuruköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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