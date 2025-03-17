Çine'de Ramazan İftarı ve Tarihi Camii Buluşması

(AYDIN)- Çine'de Eski Koca Camii'nde ramazan dolayısıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Ramazanın bereketini paylaşırken, ilçemizin güzelliklerini de hatırlatmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Çine'nin tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Akçaova Mahallesi'ndeki Eski Koca Camii, Ramazan ayının manevi atmosferinde büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Camide, hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce vatandaş katıldı.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Belediye Meclis Üyeleri İlhan İri, Mustafa Demir ve Ulaş Urhan ile birlikte iftar programına katıldı. Kıvrak, "Böylesine köklü bir geçmişe sahip camimizde, bu büyük katılımla Ramazan'ın ruhunu yaşamak tarifsiz bir duygu. Tarihimizi ve kültürel değerlerimizi yaşatarak gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Ramazanın bereketini paylaşırken, ilçemizin güzelliklerini de hatırlatmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Vatandaşlar, hem manevi huzuru paylaştı hem de tarihi Eski Koca Camii'ni yakından görme fırsatı buldu.