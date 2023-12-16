Çinli bilim insanlarından güneş enerjili giysi sistemi

TİANJİN, 16 Aralık (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, insan bedeninin, değişen çevre sıcaklıklarına rağmen rahatsızlık vermeyen bir sıcaklık aralığında kalmasını sağlayan esnek, kendi kendine yeten, güneş enerjili bir elbise sistemi tasarladı.

Cuma günü Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre esnek güneş pilinden güç alan elbise sistemi, güneş ışığı dışında hiçbir harici enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Nankai Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen giyilebilir platform, önceki ısı düzenleyici giysilerin tersine, gün boyu iki yönlü sıcaklık ayarlaması yapabilen bir elektrikli cihaz sayesinde hem ısıtma hem de soğutma yapabiliyor.

Araştırmaya göre verimliliği yüksek cihaz, 12 saat güneş enerjisine maruz kaldıktan sonra 24 saat kontrollü sıcaklık düzenlemesi sağlayabiliyor.

Araştırmada cihazın, çevre sıcaklığının 12,5 ile 37,6 santigrat derece arasında değişmesine rağmen insan derisinin sıcaklığını, 32 ile 36 santigrat derece arasındaki termal rahatlık bölgesinde tutabildiği ortaya kondu.

Araştırmacılara göre yeni cihaz, değişken çevre sıcaklıkları karşısında insan bedeninin güvenlik ve rahatını geliştirebilir ve hatta dış uzay ve diğer gezegenler gibi aşırı ortamlarda hayatta kalma olasılığını artırabilir.