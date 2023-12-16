 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli bilim insanlarından güneş enerjili giysi sistemi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli bilim insanlarından güneş enerjili giysi sistemi

Çinli bilim insanları, güneş enerjisiyle çalışan bir elbise sistemi tasarladı. Bu sistem, insan bedeninin değişen çevre sıcaklıklarına rağmen rahat kalmasını sağlıyor ve harici enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Araştırmacılar, bu giysi sisteminin insanların güvenlik ve rahatını artırabileceğini ve aşırı ortamlarda hayatta kalma olasılığını artırabileceğini belirtiyor.

Çinli bilim insanlarından güneş enerjili giysi sistemi
16.12.2023 - 11:41,
Abone Ol

TİANJİN, 16 Aralık (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, insan bedeninin, değişen çevre sıcaklıklarına rağmen rahatsızlık vermeyen bir sıcaklık aralığında kalmasını sağlayan esnek, kendi kendine yeten, güneş enerjili bir elbise sistemi tasarladı.

Cuma günü Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre esnek güneş pilinden güç alan elbise sistemi, güneş ışığı dışında hiçbir harici enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Nankai Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen giyilebilir platform, önceki ısı düzenleyici giysilerin tersine, gün boyu iki yönlü sıcaklık ayarlaması yapabilen bir elektrikli cihaz sayesinde hem ısıtma hem de soğutma yapabiliyor.

Araştırmaya göre verimliliği yüksek cihaz, 12 saat güneş enerjisine maruz kaldıktan sonra 24 saat kontrollü sıcaklık düzenlemesi sağlayabiliyor.

Araştırmada cihazın, çevre sıcaklığının 12,5 ile 37,6 santigrat derece arasında değişmesine rağmen insan derisinin sıcaklığını, 32 ile 36 santigrat derece arasındaki termal rahatlık bölgesinde tutabildiği ortaya kondu.

Araştırmacılara göre yeni cihaz, değişken çevre sıcaklıkları karşısında insan bedeninin güvenlik ve rahatını geliştirebilir ve hatta dış uzay ve diğer gezegenler gibi aşırı ortamlarda hayatta kalma olasılığını artırabilir.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli bilim insanlarından güneş enerjili giysi sistemi - Son Dakika


11:35
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti.
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler

Son Dakika
11:35 CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti.
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:46:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli bilim insanlarından güneş enerjili giysi sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement