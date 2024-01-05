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Çinli BYD, 2023'te dünyanın bir numaralı elektrikli araç satıcısı oldu - Son Dakika
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Çinli BYD, 2023'te dünyanın bir numaralı elektrikli araç satıcısı oldu

Çinli BYD şirketi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde tamamen elektrikli araç satışlarıyla dünyanın bir numaralı satıcısı oldu. BYD, Ekim-Aralık döneminde 526.409 adet araç satarak Tesla'yı geride bıraktı. Yıllık verilere göre ise BYD, 3,02 milyon araç satışıyla lider yeni enerjili araç satıcısı unvanını korudu. Çin'in yeni enerjili araç sektöründeki büyüme ivmesi, Çinli otomobil şirketlerinin hızlı gelişimine katkı sağlıyor. BYD, elektrikli araç imalatındaki inovasyon kabiliyetlerine güvenerek uluslararası piyasalarda başarılar elde ediyor ve kentsel toplu taşımada elektrifikasyonu teşvik ediyor.

Çinli BYD, 2023\'te dünyanın bir numaralı elektrikli araç satıcısı oldu
05.01.2024 - 11:49,
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ÇEKİM TARİHİ: Önceki tarihli çekimler

BYD'nin çeşitli görüntüleri

Çinli BYD şirketi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde dünyanın bir numaralı tamamen elektrikli araç satıcısı oldu. Böylelikle Çin'in hızla büyüyen yeni enerjili araç sektörü bir başka dönüm noktasını daha aştı.

Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, Ekim- Aralık döneminde tamamen elektrikli 526.409 adet araç satarak, 484.507 araç satan Tesla'yı geride bıraktı.

Yıllık verilere göre geçtiğimiz yıl hem tamamen elektrikli hem de plug-in hibrit modeller dahil olmak üzere 3,02 milyon araç satan BYD, dünyanın lider yeni enerjili araç satıcısı olma unvanını korudu.

Çin'in yeni enerjili araç piyasası güçlü büyüme ivmesini korurken, Çinli otomobil şirketlerinin hızlı gelişimine de katkıda bulunuyor.

Çinli otomobil şirketleri, küresel sanayi zincirine aktif şekilde entegre oluyor ve yeşil kalkınmada elde ettiği son başarıları dünyayla paylaşıyor.

Elektrikli araç imalatındaki inovasyon kabiliyetlerine güvenen BYD, son 10 yılda dış piyasalarda çığır açan başarılara imza attı.

Şirket, kentsel toplu taşımada elektrifikasyonu geliştirme stratejisi kapsamında, uluslararası piyasalarda yeni enerjili otobüs ve taksileri teşvik ediyor. Şirketin elektrifikasyon stratejisi an itibarıyla 70'ten fazla ülke ve bölgedeki 400'ü aşkın kentte uygulanıyor.

Küreselleşme sürecinde aşama kaydeden şirket, güçlü satış performansı ve cirosuyla tüm dünyada varlığını artırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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