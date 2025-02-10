Çinli Çift Elektrikli Araçlarıyla Dünya Turu Yapıyor - Son Dakika
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Çinli Çift Elektrikli Araçlarıyla Dünya Turu Yapıyor

Çinli Çift Elektrikli Araçlarıyla Dünya Turu Yapıyor

Gloria Chee ve Fan Huyu çifti, elektrikli otomobilleriyle çıktıkları dünya turunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Şu ana kadar 83 ülke gezdiler ve hedefleri 197 ülke. Çevre bilincini artırmak amacıyla bu yolculuğa çıktıklarını belirttiler.

10.02.2025 10:09  Güncelleme: 10:14
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ÇİNLİ çift, Gloria Chee (42) ve Fan Huyu (50), elektrikli otomobilleriyle çıktıkları dünya turunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Şu ana kadar 83 ülke gezdiğini söyleyen Gloria Chee, Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu ve hedeflerinin 197 ülkeyi gezmeyi planladıklarını söyledi.

Benzinli ve dizel araçlarının neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekmek için elektrikli araçlarıyla Çin'den yola çıkan Fan Huyu ve Gloria Chee çifti, 60 bin kilometrelik yolculukta 83 ülke gezdi. İran'dan sonra Türkiye'ye giriş yapan çift, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Bir otelde konaklayıp bir süre dinlenen Çinli çift, ilçenin doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile ilgili vatandaşlarla sohbet edip, bilgi aldı.

'HEDEFİMİZ 197 ÜLKEYİ GEZMEK'

Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu söyleyen Gloria Cehee, "Şu ana kadar 83 ülke gezdik. Hedefimiz 197 ülkeyi gezmek. Amacımız, çevre bilincini teşvik etmek ve insanların sağlığına zarar veren benzin ve dizelden kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır. Şu ana kadar elektrikli otomobilimizle 60 bin kilometre yol katettik. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için böyle bir tur başlattık. İran'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Buradan da Irak'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki insanlarla sohbet ettik. Buranın doğal güzellikleri ve tarihi hakkında da bilgi aldık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çinli Çift Elektrikli Araçlarıyla Dünya Turu Yapıyor - Son Dakika

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