Çinli sanatçılar İstanbul\'da etnik müzik ve dans gösterisi sergiledi

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İSTANBUL, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen bir sanatçı topluluğu, İstanbul'da Çin'e özgü etnik müzik ve danslardan oluşan bir performans sergiledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından organize edilen etkinlik, Pazar günü seçkin bir konser salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuklara hitap eden Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin'in "birbirine sıkı sıkıya bağlı" 56 etnik gruptan müteşekkil, çoklu etnik unsurlara sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"Çin ulusu binlerce yıl içinde çeşitli etnik grupların sürekli etkileşim ve entegrasyonuyla büyük bir aile halini aldı" diyen Wei, sanatçıların sunduğu gösterinin Çin'deki etnik grupların benzersiz kültürünü ve neşe dolu yaşam tarzlarını yansıttığını belirtti.