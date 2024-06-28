Çinli Şirketlerin Türkiye'deki Yatırımları Avrupa ve Afrika'nın Kapısını Açacak - Son Dakika
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Çinli Şirketlerin Türkiye'deki Yatırımları Avrupa ve Afrika'nın Kapısını Açacak

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Çinli şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımların onlara Avrupa ve Afrika'nın kapısını açacağını belirtti. Varank, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgesinin en dinamik ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca Varank, Türkiye'nin dünya ticaretinde güvenli yollara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Körfez bölgesi ülkeleriyle yeni başlattığı inisiyatiflerle dünya ticaretini güvence altına alacak yeni yollar geliştirme konusunda önemli adımlar attığını ifade etti. Varank, Çinli firmalara Türkiye'ye yatırım yapma çağrısı yaparak, Türkiye'de yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji ve otomotiv endüstrisi alanlarında yatırım fırsatları olduğunu belirtti.

28.06.2024 10:33
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Çinli şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımların onlara Avrupa ve Afrika'nın kapısını açacağını belirterek, " İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiye'siz gerçekleştirmek mümkün değil." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in Shenzhen ve Dongguan kentlerini ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Varank'a temaslarında, Başkan Vekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan, Rıdvan Uz ile Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da eşlik etti.

Shenzhen'de siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen heyet, şehrin Daimi Komite Üyesi ve Organizasyon Departmanı Genel Sekreteri Cheng Buyi tarafından da ağırlandı.

Varank, buradaki resmi toplantıda yaptığı konuşmada, komisyonun faaliyet alanlarına ilişkin bilgi verdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Varank, "Türkiye, bölgesinin en dinamik ülkelerinin başında gelmektedir. Sanayiden tarıma, turizmden taşımacılığa kadar birçok konuda kilit ülke konumundayız." diye konuştu.

Farklı coğrafyaların kapısı Türkiye ile açılacak

Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ile yaptığımız Gümrük Birliği Anlaşmamız sayesinde Avrupa pazarlarında çok rahat hareket edebiliyoruz. Bu manada Çinli şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımlar onlara AB'nin kapısını açacaktır. Beraber geliştireceğimiz işbirliğiyle de AB'de ortak hareket etmek noktasında başarılı olabiliriz. Türkiye, özellikle Afrika kıtası ve Körfez bölgesinde de önemli bir konuma sahip. Rusya ve Orta Asya ile ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımış durumdayız. Türkiye'de var olacak Çinli şirketler buraların kapısını bizimle birlikte daha rahat açabileceklerdir."

Dünya ticaretinde güvenli yollara ihtiyaç var

Varank, dünya ticaretinde daha güvenli yollara ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda Türkiye'nin potansiyeline işaret etti.

Türkiye'nin Körfez bölgesi ülkeleriyle yeni başlattığı inisiyatiflerle dünya ticaretini güvence altına alacak yeni yollar geliştirme konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Varank, "İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiye'siz gerçekleştirmek mümkün değil. İki ülkenin lojistik alanında yapacağı ortak çalışmalar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yatırım çağrısı

Varank, Çinli firmalara yatırım çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"Çinli firmaları, Huawei örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye yatırım yapmaya ve kazan-kazan anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye liberal bir ekonomik sisteme sahip. Ülkemize yatırım yapan yerli veya yabancı tüm firmalar devletimizin teşvik ve desteklerinden aynı miktarda yararlanabiliyorlar. Çinli firmalar için yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji ve otomotiv endüstrisi alanlarının tamamında Türkiye'de yatırım fırsatları var."

"Ticarette dengeyi gözetmemiz gerekiyor"

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmine ilişkin de değerlendirmede bulunan Varank, şöyle konuştu:

"İkili ticaretimizin yükseldiğini görüyoruz. İkili ticaret gelişirken burada dengeyi de gözetmemiz gerekiyor. İthalatımızın hem şirketler hem de son tüketici açısından önemli olduğunu biliyoruz ama ülkemizin kabiliyetini de önemsiyoruz. Türkiye'den ihracatı da artıracak çalışmaları yapmalıyız, bu işleri kolaylaştırmalıyız. İş dünyamızın vizelerle ilgili yaşadığı sorunlarda bize göstereceğiniz kolaylık bizim açımızdan çok büyük fayda sağlayacaktır. İmzalayacağımız işbirliği anlaşmaları ve karşılıklı adımları önemsiyoruz."

Shenzhen Enerji Grubuna ziyaret

Komisyon üyeleri, Çin temaslarına Shenzhen Enerji Grubu ziyaretiyle devam etti. Burada enerji sektöründeki son teknolojik gelişmeleri yerinde görme fırsatı bulan heyet, yetkililerden bilgi aldı. İkili görüşmelerde enerji alanında karşılıklı işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Türkiye, Körfez, Afrika, Dünya, Dış Politika, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Şirketlerin Türkiye'deki Yatırımları Avrupa ve Afrika'nın Kapısını Açacak - Son Dakika

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