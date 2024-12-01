Cinsel Saldırı Suçlusu H.A. Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı - Son Dakika
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Cinsel Saldırı Suçlusu H.A. Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı

Cinsel Saldırı Suçlusu H.A. Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı

Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası olan H.A., polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalıştı fakat yakalandı ve cezaevine gönderildi.

01.12.2024 19:12  Güncelleme: 19:13
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KAYSERİ'de, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve kendisini takip eden polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan H.A. (34) yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki takip yaptığı H.A., polis ekiplerinin aracına çarparak, kaçmak istedi. Yakalanan H.A., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel Saldırı Suçlusu H.A. Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı - Son Dakika

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