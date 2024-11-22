Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A. (45), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Cinsel Saldırı Suçlusu İzmit'te Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?