Cinsel Saldırıdan Aranan Sürücü, Polis Takibinden Kaçamadı

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İZMİR'in Bornova ilçesinde polisten kaçarken ters yöne giren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis, Buca ilçesinde, şüphe üzerine 41 ALA 392 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Y.Ö. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında Buca ilçesinde başlayan takip, Bornova ilçesine kadar devam etti. Y.Ö., hafif ticari aracıyla ters yöne girerek, kaçışını sürdürdü. Y.Ö., park halindeki araçlara çarpması üzerine plis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Y.Ö.'nün yapılan GBT kontrolünde, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Y.Ö.'nün hafif ticari aracıyla ters yöne girip, ilerlediği ve bir süre sonra park halindeki araçlara çarpması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ,