Cinsel Şiddet Oranı Yüzde 87 Arttı

05.03.2026 00:53
BM Kadın Birimi, çatışmalarda cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının arttığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, sadece son iki yılda dünya genelindeki çatışmalarla bağlantılı olarak cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının yüzde 87 arttığını belirtti.

Hendriks, haftaya başlayacak BM 70. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW70) kapsamında New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'da şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirten Hendriks, "Kadınlar ve kız çocuklarıyla olan yürekten dayanışmamızı ifade ediyor, Genel Sekreter'in bu şiddetin durdurulması çağrısına kesinlikle katılıyoruz. Çünkü onların hayatları, güvenlikleri ve gelecekleri gerçekten tehlikede." dedi.

Hendriks, sadece son iki yılda dünya genelinde çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının yüzde 87 arttığını vurguladı.

Cinsel şiddetin en çok Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran'da yaşandığını söyleyen Hendriks, dünyada 676 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışmalara 50 kilometre mesafede yaşadığına dikkat çekti.

Hendriks, bu durumun, kadınlar ve kız çocukları için adalet ve eşitliğe erişimin kısıtlandığı veya reddedildiği anlamına geldiğini belirtti.

BM Kadın Birimi'nin Gazze'de kadın ve çocuklara erişimde başarısız olduğu yönündeki bir soruya Hendriks, "Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları, dünyanın en yıkıcı insani trajedilerinden ve gerçeklerinden birini yaşıyor. Orada hayatta kalmak bile günlük bir mücadele haline geldi." diye konuştu.

Gazze genelindeki kadınları desteklemek için kadın hakları örgütleriyle çalıştıklarını belirten Hendriks, Gazze'de kadınların onur, adalet, geçim kaynakları ve geleceklerini yeniden inşa etmede rol istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Cinsel Şiddet Oranı Yüzde 87 Arttı
