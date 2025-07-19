Çıralı'da Gönüllü İtfaiye Kurulumu - Son Dakika
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Çıralı'da Gönüllü İtfaiye Kurulumu

19.07.2025 11:47
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Çıralı Mahallesi sakinleri, orman yangınlarına karşı gönüllü itfaiye ekibi kurarak yangınlara müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, eskiden köy statüsündeki Çıralı Mahallesi sakinleri, aralarında topladıkları parayla itfaiye aracı alıp, istasyon kurdu. Yangın söndürme eğitimi alan mahallenin gönüllü gençleri, profesyonel ekipler gelene kadar alevlere müdahale ediyor.

Kemer'e bağlı turizm beldesi Çıralı'da yaşayanlar, orman yangınlarına karşı kendi imkanlarıyla itfaiye istasyonu kurdu. Profesyonel itfaiye biriminin bulunmadığı bölgede köylüler aralarında para toplayarak 3 yıl önce 1 itfaiye aracı satın aldı. Gönüllü gençler yangın söndürme eğitimi alırken, kurulan 60 kişilik ekip bugüne kadar büyüme riski taşıyan 55 yangına itfaiye gelmeden müdahale etti. Turizm açısından önemli bir konumda bulunan Çıralı'da, gönüllü ekip yangınlara ortalama 5 dakika içinde müdahale ediyor. 50 yangın tüpü temin eden köy halkı, traktör arkasına bağlanan tankerle aracın ulaşamadığı sarp arazilere de müdahale edebiliyor. 7 gün 24 saat dönüşümlü nöbet tutan ekip, WhatsApp grubu üzerinden anlık organize oluyor.

'İLK MÜDAHALE ÇOK KRİTİK'

Yangın riski taşıyan bir bölgede yaşadıklarını belirten Derya Yavuz, Yakın zamanda Manavgat'ta çok büyük bir orman yangını çıktı. Aynı günlerde bizim bölgemizde de küçük çaplı yangınlar oldu. O an fark ettik ki, büyük bir yangın çıkarsa buraya araç gelemezdi. Bu düşünceyle aramızda para toplayarak, itfaiye aracı almaya karar verdik. Durumu diğer köylere de anlattık, çok destek gördük. Gelen yardımlarla aracı aldık. Şimdi yangınlara ortalama 5-10 dakika içinde müdahale edebiliyoruz. İlk müdahale çok kritik, çoğu yangın daha büyümeden kontrol altına alınıyor dedi.Yavuz, daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği 3 tonluk yangın aracını köyde hazır beklettiklerini, ancak ekipmanı kullanacak personel olmadığı için köydeki gençlerin gönüllü olduğunu ifade etti.

'DOĞA OLMAZSA BURADA İNSAN DA TURİZM DE OLMAZ'

Derya Yavuz, kurdukları haberleşme sisteminin nasıl çalıştığını şöyle anlattıBir WhatsApp grubumuz var. En küçük kıvılcım görüldüğünde hemen paylaşım yapılıyor. Kim yakındaysa olay yerine koşuyor. Hepimiz doğayı çok seviyoruz. Doğa olmazsa burada insan da olmaz, turizm de olmaz. Denizimiz, ormanımız bu güzelliklerini kaybeder. Bu yüzden elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.

'GENELDE ARAÇLARIN GELMESİ 40 DAKİKAYI BULUYOR'

Gönüllüler arasında yer alan ve yangınlara müdahale eden Ramazan İtaatlı, Bizim mahallemiz hem Kemer merkeze hem de Kumluca'ya uzak. İtfaiye girmeyen köy diyebiliriz. Yangınlarda ilk 5-10 dakika çok değerli ama o sürede buraya resmi ekipler ulaşamıyor. Genelde araçların gelmesi 40 dakikayı buluyor. Bu yüzden birçok olayda müdahaleyi biz yapıyoruz. Eğitim aldık, araç kullanmayı öğrendik. Gerekirse itfaiyeyi yoldan çeviriyoruz, 'gelmenize gerek yok' diyoruz. 112 ile sürekli koordineliyiz. Aramızda çok iyi iş bölümü var dedi.

15 YAŞINDAN 75 YAŞINA KADAR

İtaatlı, İtfaiye kıyafetlerimiz, tüplerimiz var. Hatta bir seferinde, yanan bungalovun içine girip müdahale ettik. Sarp arazilere ulaşmak zor oluyor. Bu yüzden su ikmali yapıyoruz. Dağa tırmanış eğitimi bile aldık. Başta 13 kişiydik, şimdi 60 kişilik bir ekibiz. WhatsApp grubumuzdan anında haberleşiyoruz. Gece gündüz nöbet tutuyoruz, çarşıya bile sırayla gidiyoruz. Bu köyde herkes aynı anda bir yere gidemez. Çünkü her an bir yangın çıkabilir. Köyün gönüllü itfaiye ekibinde 15 yaşından 75 yaşına kadar vatandaşlar yer alıyor. Gençler su taşırken, yaşlılar lojistik destek veriyor diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE ÖRNEK BİR KÖYÜZ'

Çıralı Mahallesi Muhtar Vekili Mehmet Karakuş, Duyarlı vatandaşlarla yaşıyoruz. Türkiye'mizin cennet köşesinde yaşıyoruz. Yangınlara karşı hassas bir köyüz. Köyün girişlerine broşürler astık. Türkçe, İngilizce ve Rusça ormanlarda ateş yakılmaması gerektiğini ifade ettik. Ülkemizde örnek bir köyüz dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıralı'da Gönüllü İtfaiye Kurulumu - Son Dakika

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