Çıralı'da Rus turistler sahili temizledi - Son Dakika
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Çıralı'da Rus turistler sahili temizledi

Çıralı\'da Rus turistler sahili temizledi

Çıralı'da biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi. Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği sahillerde en önemli sorunların başında kirlilik geliyor.

29.08.2024 10:11
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ANTALYA'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı'da, biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi.

Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği sahillerde en önemli sorunların başında kirlilik geliyor. Bazı kişiler hem içtiği sigaraların izmaritlerini hem de yediği ve içtiği ürünlerin atıklarını sahillerde bırakıp, gidiyor. Yaz aylarında yabancı turistler kadar yerli turistin de yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın Alanya'dan başlayıp Side, Denizkent, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Çatlıcak, Topçam, Çıralı, Adrasan, Olimpos, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'a kadar onlarca plaja, her gün tonlarca çöp bırakılıyor.

3 RUS SAHİLİ TEMİZLEDİ

Çıralı Sahili'nde biri çocuk, 3 Rus turist, atılan çöpleri topladı. Çıralı'da işletmecilik yapan Mehmet Başar tarafından sabahın erken saatlerinde cep telefonu ile görüntülenen Rus turistler, izmarit ve çöplerin atılmasına yönelik rahatsızlıklarını dile getirip, bu plajın kirletilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Doğanın herkese ait olduğunu belirten Mehmet Başar da sahili kullanan insanların çöplerini arkalarında bırakmamaları, çevreyi kirletmemeleri gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Kemer Belediyesi'ne ait temizlik ekipleri, Çıralı plajında günlük 3,2 kilometrelik sahili sürekli temizlemeye çalışıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıralı'da Rus turistler sahili temizledi - Son Dakika

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