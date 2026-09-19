Cittaslow Türkiye ve KKTC heyeti, 2027 toplantısını Ortahisar\'da yapma kararı aldı

(ANTALYA) - Cittaslow Türkiye ve KKTC temsilcileri, güncel gelişmeleri değerlendirmek, yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve geleceğe yönelik ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir "Cittaslow, aramızdaki mevcut bağları yerel yönetimler düzeyinde daha da güçlendirebileceğimiz çok kıymetli bir ortak zemin sunuyor" dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajı Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Cittaslow KKTC Koordinatörü Şenay Tekiner, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı ve Cittaslow KKTC Ağ Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Büşra Özdemir, belediye başkanları ve iki ülkenin teknik heyetleri katıldı.

MEVCUT BAĞLAR YEREL YÖNETİMLER DÜZEYİNDE GÜÇLENİYOR

Özdemir, "Birbirimizi daha iyi tanımak, birbirimizden öğrenmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve iş birliğimizi güçlendirmek amacıyla neler yapabileceğimizi değerlendirmek üzere burada çok güzel bir fırsat yakaladık. Cittaslow, aramızdaki mevcut bağları yerel yönetimler düzeyinde daha da güçlendirebileceğimiz çok kıymetli bir ortak zemin sunuyor Seçkin şehirlerimizin bazıları tarihi mirasıyla, bazıları doğal güzellikleriyle, bazıları astronomisiyle, bazıları tarımsal üretimiyle, bazıları da el sanatları ve yerel kültürüyle öne çıkıyor" dedi.

ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Haziran ayında İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow Genel Kurulu'nda, Türkiye Koordinatörü olarak seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Özdemir, "Cittaslow Türkiye Koordinatörü olarak seçilmenin büyük gururunu ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu vesileyle; ülkelerimizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil eden koordinatörlerimize ve belediye başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana verilen bu görevi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına layıkıyla yapmaya devam edeceğim. Ben bu görevi sadece şahsıma verilmiş bir görev olarak görmüyorum. Bu görev, Türkiye'deki bütün Cittaslow kentlerimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu sorumlulukla sınırlarımızı aşarak işbirliğimizi daha da büyütüyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Cittaslow Türkiye ve Cittaslow KKTC arasındaki iş birliğini yalnızca toplantılarla sınırlı bırakmayacağız. Çünkü bizim elimizde çok kıymetli bir ortak değer var: Yerel olanı koruyarak geleceğe taşımak" diye konuştu.

TOPLANTIDA GELECEĞİN KENTLERİ ELE ALINDI

Toplantıda geleceğin kentlerini ele alacaklarını söyleyen Özdemir, "Çocuklarımıza nasıl bir şehir bırakacağız? Doğamızı nasıl koruyacağız? Yerel üreticimizi nasıl destekleyeceğiz? Kültürümüzü ve geleneklerimizi nasıl yaşatacağız? Kentlerimizi ekonomik olarak geliştirirken, onların ruhunu nasıl koruyacağız? Cittaslow bu soruların hepsine tek bir cevap vermiyor ama bu soruları birlikte sormamız ve birlikte cevap aramamız için çok değerli bir yol açıyor. İki kardeş ülkemizin bu ilk Cittaslow İşbirliği Geliştirme Toplantısıyla eminim ki; birbirimizle daha güçlü bağlar kuracağız. Deneyimlerimizi paylaşacağız. İyi uygulamalarımızı birlikte çoğaltacağız ve mümkün olduğunda ortak projeler geliştireceğiz. Hep birlikte, kentlerimizin kendine özgü değerlerini koruyarak, yaşam kalitesini yükselterek ve birbirimizden güç alarak güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CİTTASLOW BİR ÜNVANIN ÖTESİNDE ANLAMLAR TAŞIYOR

Toplantıya ev sahipliği yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı ve Cittaslow KKTC Ağ Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Cittaslow'un bir ünvanın çok ötesinde anlamlar taşıdığını söyledi. Tuğlu, "Deneyimleri paylaşmak, birbirimizden öğrenme, yeni dostluklar kurmak ve geleceğin kentlerini nasıl şekillendireceğimizi birlikte düşünmek için biraradayız. Çünkü Cittaslow bizim için yalnızca bir ünvan değil. Cittaslow yaşadığımız yere sahip çıkmak, doğamızı korumak, yerel üreticimizi desteklemek, kültürümüzü yaşatmak ve bütün bunları gelecek nesillere aktarabilmektir. Türkiye'den gelen Cittaslow dostlarımızı ülkemizde ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

TÜRKİYE HEYETİ TEKNİK SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Toplantının devamında Cittaslow Türkiye'deki güncel gelişmeler ele alındı. Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy, Cittaslow Türkiye'nin çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirirken, Cittaslow Metropol Antalya Teknik Koordinatörü Dr. Tuğçe Çiftçibaşı Güç de Cittaslow Metropol Antalya çalışmalarını aktardı.

Program kapsamında ayrıca Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçelerinde yürütülen Cittaslow çalışmaları ve yerel yönetimlerin uygulamaları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

YEREL DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN UYGULAMALAR ANLATILDI

Toplantının Cittaslow KKTC bölümünde ise Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı ve Cittaslow KKTC Ağ Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Cittaslow KKTC Koordinasyonu kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Esen Beyköylü de belediyelerinin Cittaslow çalışmaları ve yerel düzeyde gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca 2027 Uluslararası Cittaslow Koordinatörler Komite Toplantısı'nın nerede yapılacağına ilişkin oylama yapıldı. Oylama sonucunda toplantının Ortahisar Belediyesi'nde gerçekleştirilmesine karar verildi.