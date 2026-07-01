Cizre'de Anız Yangını Çobana Saldırdı - Son Dakika
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Cizre'de Anız Yangını Çobana Saldırdı

Cizre\'de Anız Yangını Çobana Saldırdı
01.07.2026 20:37
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Cizre'de uyuduğu sırada çıkan anız yangınında 73 yaşındaki çoban ağır yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde arazide uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalan çoban, ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cizre- Şırnak kara yolundaki tünel girişi mevkisinde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan M.M. (73), arazide uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, M.M.'nin bulunduğu alanı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasına girerek ağır yaralanan M.M.'yi kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M., ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Şırnak, Cizre, Yaşam, Son Dakika

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