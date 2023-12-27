Cizre\'de Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı Kuruldu

Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde, 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Filistinlilere destek için kurulan çadırda nöbet sürüyor.

Sanat Sokağı'nda kurulan "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı"ndaki bekleyişe ilişkin Şehri-Nuh Platformu adına açıklama yapan Mustafa Cabir Altıntaş, 9 Aralık'ta başlattıkları insanlık nöbetini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesini beklediklerini ifade eden Altıntaş, "İsrail her gün dünyanın gözü önünde kardeşlerimizi katletmektedir. Bu zulme dur diyecek bir adım atılması gerekmektedir. Oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dile getirmek için toplandık." dedi.