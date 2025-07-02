Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 gencin otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Şırnak-Cizre kara yolunda, 01 AFV 199 plakalı otomobilin sürücüsü, bagaj kapağı açık halde 3 genci taşıyarak trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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