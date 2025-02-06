Şırnak'ın Cizre ilçesinde elektrik direğine çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ konutları mevkisinde Kenan E. yönetimindeki 01 DCJ 18 plakalı akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Yakıt Tankeri Kaza Geçirdi - Son Dakika
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