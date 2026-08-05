Cizre'de Yeni Okul İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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Cizre'de Yeni Okul İnşaatı İncelendi

Cizre\'de Yeni Okul İnşaatı İncelendi
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Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, yeni okul binasını ziyaret ederek bilgi aldı ve eğitime etkisini vurguladı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, inşaatı süren 24 derslikli yeni okul binasında incelemelerde bulundu.

İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ile Şah Mahallesi'nde yıkımı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu'nun yerine inşa edilen okul binasında inceleme yaptı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İke, yaptığı açıklamada, yeni okulun ilçedeki eğitime katkı sunacağını söyledi.

İke, şunları kaydetti:

"Her yeni okul, geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Öğrencilerimizin daha güvenli, modern ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesine de imkan sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren bu yatırımlar çocuklarımızın geleceğine yapılan en değerli yatırımlardır."

Kaynak: AA

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