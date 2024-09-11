Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Cizre ilçesinde Ahmet El-Cezeri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi.
Etkinliğin ardından öğrencilere hikaye kitabı hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Polislik ve Trafik Eğitimi - Son Dakika
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