CK Enerji çalışanları, İstanbul Maratonu'nda 'Eğitim Hakkı Projesi' için koştu - Son Dakika
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CK Enerji çalışanları, İstanbul Maratonu'nda 'Eğitim Hakkı Projesi' için koştu

CK Enerji çalışanları, İstanbul Maratonu\'nda \'Eğitim Hakkı Projesi\' için koştu

46'ncı İstanbul Maratonu'nda, 51 kişilik ekibiyle yer alan CK Enerji çalışanları, bu yıl TOÇEV'in (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) 'Eğitim Hakkı Projesi' için koştu.

05.11.2024 16:38
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46'ncı İstanbul Maratonu'nda, 51 kişilik ekibiyle yer alan CK Enerji çalışanları, bu yıl TOÇEV'in (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) 'Eğitim Hakkı Projesi' için koştu.

İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü 40 bin kişinin katılımı ile yapıldı. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda, yer alan CK Enerji çalışanları bu yıl maratonda, TOÇEV'in 'Eğitim Hakkı Projesi' için koştu. CK Enerji gönüllü koşu ekibi, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ile birlikte toplam 51 kişilik ekiple maratonda yer aldı.

'EĞİTİM HAKKINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

CK Enerji Grubu olarak, toplumsal sosyal sorumluluk projelerinin içinde bulunmaya büyük önem verdiklerini dile getiren CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, "Bu yıl İstanbul Maratonu'nda çocukların eğitim hakkına dikkat çekmek ve daha fazla çocuğun eğitim fırsatlarına erişebilmesine katkıda bulunmak için koştuk. Böylesine anlamlı bir organizasyonda geleceğimizin teminatı olarak çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa destek olmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürerek toplumumuz için fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

CK Enerji çalışanlarının 'eğitim hakkı'na dikkat çektiği 46. İstanbul Maratonu'na bu yıl 40 Binden fazla kişi katıldı. Maratonda katılımcılar tekerlekli sandalye, 42K, 15K, Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu kategorilerinde yarıştı. Altunizade'den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu, Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde tamamlandı.

Kaynak: DHA

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