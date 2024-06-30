Classic Mercedes Festivali Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Classic Mercedes Festivali Gaziantep'te yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Classic Mercedes Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından klasik araba tutkunları katıldı.

30.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Classic Mercedes Festivali Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Classic Mercedes Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından klasik araba tutkunları katıldı. Düzenlenen festivale klasik araba tutkunları yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na araçlarını getiren klasik araba tutkunları, meydana gelen vatandaşlara araçları ile ilgili bilgi verdi. Festivale gelenler geçmişe yönelik nostaljik bir yolculuğa çıktı. Bir döneme damgasını vuran nostaljik arabaların beğeni topladı.

"Amacımız Türkiye'de yapılan bu aracı tanıtmak"

Ankara Arlı Klasiğin Türkiye'de tek gerçekleştirdiği Mercedes Gullwing projesiyle ilgili bilgi veren Gökhan Arlı, "Yaklaşık 50 günlük süre içinde 10 kişilik bir ekiple yaptık. Üzeri fiber bir kasa. Tasarımını internetten bulduğumuz ölçülerle yaptık. Bizim amacımız Türkiye'de yapılan bu aracı tanıtmak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu festivalde aracı tanıtma şansı bulduk" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Mercedes, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Classic Mercedes Festivali Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 BOTAŞ, İsrail’e petrol ihraç etmediğini açıkladı BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç etmediğini açıkladı
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Classic Mercedes Festivali Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement