ABD'nin İran'daki okul saldırısı istihbaratı görmezden geldiği iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran'daki okul saldırısı istihbaratı görmezden geldiği iddiası

08.07.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin, Şubat ayında İran'ın Minab kentinde 168 çocuğun öldüğü ilkokul saldırısına ilişkin eski istihbarat raporlarını dikkate almadığı iddia edildi. CNN'in kaynakları, üst düzey komutanların veri tabanı uyarılarını hesaba katmadığını ve hatanın saldırı sonrası fark edildiğini aktardı.

ABD'nin şubatta İran'ın güneydoğusunda Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili istihbarat raporlarını görmezden geldiği öne sürüldü.

"VERİ TABANI BİLGİLERİ HESABA KATILMADI"

CNN'in konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunda görevli üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere dair istihbaratın oldukça eski olduğuna dair veri tabanı bilgilerini hesaba katmadı.

İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajlar, yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içeriyordu.

"SALDIRIDAN GÜNLER SONRA HATAYI FARK ETTİLER"

Kaynaklardan biri, ABD askeri yetkilileri hakkında "Saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar." ifadesini kulandı.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Brad Cooper, Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları Ordusu füze üssünde bulunduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Saldırı, Dünya, İran, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'daki okul saldırısı istihbaratı görmezden geldiği iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara’da NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara'da
Usta oyuncuya veda...Zihni Göktay için tören düzenlendi Usta oyuncuya veda...Zihni Göktay için tören düzenlendi
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek 'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor

09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 10:04:38. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin İran'daki okul saldırısı istihbaratı görmezden geldiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.