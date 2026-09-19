CNN, Trump'ın Beyaz Saray yasağını 'hukuka aykırı saldırı' olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CNN, Trump'ın Beyaz Saray yasağını 'hukuka aykırı saldırı' olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın yalan haber gerekçesiyle CNN, MS NOW ve Politico'yu Beyaz Saray'dan yasaklamasının ardından CNN ve MS NOW muhabirleri yerleşkeye alınmadı. CNN, yasağı habercilik hakkına yönelik hukuka aykırı saldırı olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimlerini yasaklamasının ardından CNN ve MS NOW haber kanallarının muhabirlerinin yerleşkeye girişi engellendi.

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde CNN muhabirlerinin Beyaz Saray yerleşkesine girişine izin verilmedi." denildi.

Bu engellemelerden bağımsız olarak CNN'in ABD hükümeti hakkında haber yapma misyonunun devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD Anayasası uyarınca, hükümetin engellemesi veya müdahalesi olmaksızın habercilik yapma hakkına sahibiz ve bu yasak, bu temel hakka yönelik hukuka aykırı bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'a girişi reddedilen CNN muhabiri Betsy Klein de yaptığı açıklamada, bir Gizli Servis ajanının kendisine basın kartının iptal edildiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan, MS NOW muhabiri Akayla Gardner ise canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir Beyaz Saray görevlisi benden giriş kartımı teslim etmemi istedi. Bunun artık geçerli olmadığını söyledi. Neden içeri giremediğimi sordum, bunun kendisinin yetkisinin ötesinde bir durum olduğunu söyledi." dedi.

Trump'ın gazetecilere Beyaz Saray yasağı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MS NOW'ın eski adı "MSNBC"yi izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Donald TrumpABD BaşkanıBeyaz SarayPolitikaPoliticoGüncelMedyaDünyaNOWCnnSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ’de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25’lik indirim TOKİ'de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25'lik indirim
Görgün Denizli’de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı Görgün Denizli'de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı
18:21
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
18:20
Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig’de yenilgi nedir unuttular
Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular
18:06
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a karşı farklı galibiyet
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet
18:01
366 milyon Euro harcandı Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
17:34
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti Vatandaş şaşkına döndü
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti! Vatandaş şaşkına döndü
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 18:46:58. #.0.3#
SON DAKİKA: CNN, Trump'ın Beyaz Saray yasağını 'hukuka aykırı saldırı' olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement